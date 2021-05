Delibera Regione Lazio: due mesi a Roma, Città Metropolitana e Latina per discariche

Roma – Entro due mesi Roma Capitale, la Città Metropolitana e la Provincia di Latina dovranno individuare sui rispettivi territori uno o più siti per realizzare le discariche necessarie a garantire l’autosufficienza nella gestione del ciclo dei rifiuti. La diffida e’ contenuta, secondo quanto apprende l’agenzia Dire, in due delibere (una per Roma e la Città Metropolitana e l’altra per Latina) che la Giunta regionale del Lazio ha appena approvato.

Se il termine non verrà rispettato scatteranno i poteri sostitutivi (cioè il commissariamento), secondo quanto prevede la legge regionale sui rifiuti, e i costi connessi (come recita il comma 6 dell’articolo 19 della menzionata legge regionale 14 del 1999) saranno a carico degli enti inadempienti.

Con questo provvedimento, dunque, la Regione ha corretto il tiro dopo l’annullamento da parte del Tar della parte dell’ordinanza dello scorso 1 aprile del governatore Nicola Zingaretti in cui veniva intimato a Roma Capitale, pena il commissariamento, di individuare entro 30 giorni uno o più siti dove realizzare la discarica di servizio all’interno dei proprio confini.

Prendendo spunto dalla sentenza del Tar, la Regione non ha utilizzato nell’atto di Giunta il riferimento normativo dell’articolo 191 del testo unico dell’ambiente, che sostanzialmente prevedeva l’utilizzo di poteri straordinari, ma è rimasta nell’ambito dei poteri ordinari, rifacendosi a quando previsto dalle leggi regionali in materia di rifiuti e di “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo”.