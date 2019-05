Delibera stop stadio della Roma: arriva bocciatura anche da commissione Sport

Roma – Anche la commissione Sport di Roma Capitale, presieduta da Angelo Diario (M5S) e riunitasi stamattina a via del Tritone, ha espresso parere negativo con 5 voti contrari della maggioranza e 3 favorevoli dell’opposizione sulla delibera a firma dei consiglieri Cristina Grancio, ex M5S, e Stefano Fassina, Sinistra X Roma, per l’annullamento della delibera di pubblica utilita’ sul progetto del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle.

Sulla proposta manca l’ultima espressione di parere, quello della commissione Mobilita’, poi il provvedimento potra’ approdare in Assemblea capitolina. Come ha spiegato Grancio all’agenzia Dire, “non c’e’ ancora il parere del dipartimento Sport, che e’ obbligatorio, e la maggioranza non ha risposto alla nostra domanda sulla legittimita’ del fatto che la societa’ di cartolarizzazione As Roma Spv Llc possa usufruire della legge sugli stadi”.

Oggi, ha raccontato la consigliera ex dissidente espulsa dal M5S, “abbiamo riacceso i riflettori sulla questione legata al vincolo idrogeologico, perche’ la variante in Aula non puo’ arrivare prima che l’area venga declassata dall’Autorita’ di bacino, ma prima vanno realizzate e collaudate le opere ed emesso il decreto”.