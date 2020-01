Della Casa: domani tecnici al lavoro per riparazione riscaldamenti

Roma – “I problemi sulle caldaie comunali sono tanti e stiamo facendo il possibile. In questo caso a via Smith, si e’ verificato un problema alla colonna dell’acqua che serve i riscaldamenti. Domattina una squadra di tecnici sara’ al lavoro per le adeguate riparazioni. Entro la fine della settimana contiamo anche di dare soluzione a tutte le segnalazioni di guasti finora giunteci”. Cosi’ la presidente del IV Municipio di Roma, Roberta Della Casa, in merito alle proteste di questo pomeriggio in via Smith, di alcune decine di cittadini delle case comunali scese in strada contro il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento.

Circa un mese fa una protesta per i medesimi motivi, con cumuli di rifiuti dati alle fiamme in strada, si era verificata in via Diego Angeli sempre nel cuore di Casal Bruciato.

“Stiamo lavorando senza sosta- ha spiegato la presidente Della Casa- anche il sabato e la domenica, per far fronte a tutte le richieste. La manutenzione manca da anni. E con gli operai all’opera stiamo anche cercando di controllare eventuali sabotaggi agli impianti, perche’ interveniamo a volte, sempre negli stessi stabili”.