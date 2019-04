Della Casa: dopo tanti anni addio a bancarelle di via Tiburtina

Roma – “Da oggi le bancarelle di via Tiburtina saranno solo un ricordo! È iniziato diversi mesi fa l’iter per le delocalizzazioni degli ambulanti dalla grande viabilita’ e quindi il loro trasferimento all’esterno dell’area mercato in Via Filippo Meda. Per tanti anni il commercio su strada ha lamentato la presenza di una concorrenza sleale in capo ad ambulanti autorizzati ed abusivi oltre al decennale cantiere stradale che ha causato un calo delle presenze; da questa mattina sono iniziate le operazioni della Polizia Locale per il trasferimento delle rotazioni e proseguiranno ad oltranza quelle di contrasto all’abusivismo e contraffazione, inoltre a brevissimo sara’ riaperta al transito veicolare la corsia centrale di Via Tiburtina”.

“Importante per la vita del quartiere e’ anche il rispetto delle tradizioni -spiega Della Casa-. Per questo domani, 1 maggio, torna in strada la pedonalizzazione del tratto compreso tra Via Galla Placidia e Via Cave di Pietralata con un mercatino ricco anche di attivita’ culturali organizzate in collaborazione con la rete dei commercianti di Via Tiburtina. Rispediamo al mittente gli attacchi mossi dagli altri partiti politici che in tutti gli anni al governo del municipio e della citta’ hanno dimostrato incapacita’ e mancanza di volonta’ nel rilanciare le periferie!”. Cosi’, in un post su Facebook, Roberta della Casa, presidente del Municipio Roma IV.