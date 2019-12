Denuncia di un disabile: ascensore fermata FS Gemelli ancora guasto

Roma – “Oggi l’ascensore che serve il binario 1” della stazione ‘Gemelli’ “non e’ ancora in funzione. Questa mattina dalla Sala Blu” di Rfi “mi e’ arrivato un messaggio che mi assicurava che tutto era ancora funzionante, e invece no. Ancora non funziona”. Lo dice e lo dimostra in un videomessaggio Milena Baraschi, la mamma che da due mesi, nonostante la sua disabilita’ (ha una lesione al midollo), prende il treno della linea Fl3 Roma-Viterbo tutti i giorni per scendere alla fermata ‘Gemelli’. Va a trovare suo figlio ricoverato in coma in ospedale, in stato di minima coscienza. Oggi, come tutte le altre mattine, e’ li’ e proprio dalla Stazione ‘Gemelli’ la mamma documenta il guasto.