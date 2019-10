Devoluti 40.000 euro al Vis grazie alla Roma Appia Run

Roma – Oggi, martedì 8 ottobre, a Milano nella sede della Fondazione MEDIOLANUM, è stato consegnato un assegno da € 40.000 al Vis (Volontariato Internazionale per lo sviluppo) per il sostegno del progetto di formazione tecnico-professionale, avvio di attività generatrici di reddito, integrazione sociale e sviluppo nella regione di Gambella in Etiopia.

Il contributo è stato raccolto attraverso le iscrizioni alla Roma Appia Run 2019 con il sostegno della Fondazione MEDIOLANUM per un totale complessivo di € 40.000,00.

La Roma Appia Run, una delle più prestigiose gare dell’intero panorama podistico capitolino, l’unica corsa al mondo a disputarsi su ben 5 pavimentazioni diverse (asfalto, sampietrino, basolat o lavico, sterrato e per finire la pista dello Stadio Nando Martellini alle Terme di Caracalla), sosterrà il progetto anche nel 2020 attraverso la XXII edizione, in programma il prossimo 19 aprile.