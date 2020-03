Dg Spallanzani: assumiamo personale per essere pronti

Roma – “È del tutto evidente che servono altri anestesisti rianimatori, altri infermieri e altri operatori sociosanitari. Per questo noi ci stiamo attrezzando, per essere pronti. Chiaramente lo stiamo facendo in modo graduale, mano a mano che arrivano le candidature, le selezioniamo e poi le addestriamo. Se poi riceveremo molte piu’ domande, come mi auguro, spero che anche le altre aziende utilizzeranno poi queste risorse attingendo alla graduatoria, in modo da ottimizzare i tempi piuttosto che fare concorsi sprecando energie, tempo e denaro”. Lo racconta all’agenzia Dire la direttrice generale dell’Istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Marta Branca.

“Abbiamo assunto infettivologi, anestesisti, infermieri e operatori sociosanitari in piu’- prosegue Branca- e ora proseguiremo, con procedure veloci, anche se qualche giorno per forza ci vuole. Essendo il nostro un ospedale specializzato in malattie infettive, il nostro personale deve conoscere alcune procedure, alcuni protocolli di sicurezza, quindi un paio di giorni di formazione specifica sono necessari”.

Nello specifico lo Spallanzani ha richiesto “54 infermieri e 16 operatori sanitari, ad oggi abbiamo avuto richieste da parte di 26 anestesisti, ma probabilmente riceveremo anche altre domande. Finora- fa sapere Branca- abbiamo avuto una buona risposta e speriamo di continuare cosi’, in modo tale che non ci manchera’ mai il personale, ne’ a noi ne’ alle altre aziende”.

Gli italiani si stanno rendendo conto, solo forse ora, di quanto sia indispensabile il lavoro dei medici e degli infermieri. Quando sara’ finita l’emergenza, meriteranno uno stipendio in piu’? “Cercheremo per quanto possibile di farci promotori di questa esigenza- risponde la direttrice generale dello Spallanzani- perche’ poi gli stipendi sono stabiliti dal contratto nazionale di lavoro, ma servirebbe stanziare delle risorse in piu’, perche’ il lavoro dei medici e degli infermieri va premiato, obiettivamente lo meritano. Fanno un grande lavoro, che va alla ribalta solo in questi casi, ma tutti i giorni sono in prima linea, non solo durante le emergenze. Decisamente allora sposo questa causa, se riuscissimo ad aumentare gli stipendi sarebbe veramente un’ottima cosa”, conclude.