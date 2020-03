Dg Spallanzani: effetti sui contagi li vedremo in due settimane

Roma – “È un discorso abbastanza logico: e’ chiaro che se riduciamo le occasioni di contagio, come ci ha indicato il governo, arriveranno anche nel nostro Istituto sempre meno persone positive al virus. Quindi, verosimilmente, la previsione di due settimane per vedere gli effetti del decreto mi sembra piuttosto condivisibile. I nostri medici e i nostri scienziati si trovano d’accordo con le indicazioni date a livello nazionale, anche perche’ molti di loro fanno parte della task force e i loro expertise sono considerati.”

“È ovvio che noi non possiamo che essere in linea con le previsioni fatte dal governo, perche’ noi stessi partecipiamo ai tavoli, sono i nostri medici e i nostri ricercatori che danno questo tipo di informazioni. Poi impariamo dall’esperienza della Cina e la condividiamo, anche se con sacrificio, certo. Ma ci abitueremo, siamo un popolo abbastanza flessibile che riesce a comprendere le situazioni”. Cosi’ la direttrice generale dell’Istituto nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, Marta Branca, interpellata sul tema dall’agenzia Dire. “Stiamo incrementando la terapia intensiva- fa sapere poi Branca- passeremo da 13 a 34 posti letto entro il 5 aprile”.

Non e’ confortante sapere che gli ospedali stanno aumentando le terapie intensive, perche’ questo potrebbe indicare che il virus deve ancora conoscere il suo picco… “Invece e’ molto confortante- risponde la direttrice generale dello Spallanzani- Poiche’ il virus nei casi piu’ gravi sviluppa una difficolta’ respiratoria, il fatto di sapere che ci sono posti in terapia intensiva a sufficienza, in tutte le aziende ospedaliere, indica evidentemente una buona risposta del servizio sanitario regionale, quindi c’e’ flessibilita’ da parte degli ospedali per far fronte a un’emergenza. Quando poi si tornera’ alla normalita’, i posti disponibili in piu’ rimarranno e’ questo e’ ulteriormente confortante, perche’ vuol dire che nessuno restera’ senza assistenza e tutti avranno la possibilita’ di essere aiutati”.

La maggior parte dei pazienti con Coronavirus che entra in terapia intensiva, tiene quindi a sottolineare Branca all’agenzia Dire, “poi esce, questo bisogna dirlo. Noi abbiamo tanti casi che vanno in terapia intensiva e che hanno bisogno di supporto ventilatorio, ma dopo un po’ i polmoni dei pazienti riprendono a respirare normalmente e tornano al riparto”. Finire in terapia intensiva, insomma, “non equivale a morire”. Secondo la direttrice dello Spallanzani “e’ una fortuna che esistano le terapie intensive e il loro incremento e’ una notizia positiva. Io la vedrei in quest’ottica”.

La maggior parte dei pazienti in terapia intensiva, racconta ancora Branca, ha un’eta’ “abbastanza elevata, a noi e’ capitato di trattare al massimo qualche caso di persone di 50 anni. Pero’ bisogna considerare che molti di questi pazienti hanno anche altre comorbidita’, quindi arrivano con uno stato di salute gia’ un po’ indebolito e compromesso. Questo certamente non aiuta e puo’ portare a volte a difficolta’ respiratorie.”

“Ma in linea di massima, almeno allo Spallanzani, quasi tutti i pazienti entrati in terapia intensiva sono anche usciti, non abbiamo avuto esperienze drammatiche e ci auguriamo di non averle. Avendone poi l’opportunita’, preferiamo essere piu’ cauti- fa sapere- piuttosto che portare un paziente in terapia intensiva all’ultimo momento, ce lo portiamo prima per tenerlo sotto osservazione, avendo lo spazio e potendolo fare”.

Ma quanto, in media, una persona con Coronavirus rimane in terapia intensiva? “Questo dipende da persona a persona- risponde la direttrice generale dello Spallanzani- La coppia di cinesi che abbiamo avuto come primi pazienti, per esempio, e’ entrata insieme in terapia intensiva, ma la moglie e’ rimasta una settimana in piu’ rispetto al marito perche’ lui ha reagito meglio. Non abbiamo avuto il tempo di fare una statistica su questo, ad oggi il tempo medio per cui un paziente rimane in terapia intensiva- conclude- in linea di massima e’ di qualche giorno, poi torna al reparto”.