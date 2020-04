Di Berardino: Cassa Integrazione, 93% domande da aziende fino a 5 lavoratori

Roma – “Il 93% delle domande di cigd riguarda imprese con un numero di dipendenti tra zero e 5. La provincia di Roma continua a essere quella col maggior numero domande, il 76%, quella di Latina segue col 9,3%, poi Frosinone col 7,4%, Viterbo col 5,1% e Rieti col 2%”. Lo ha detto l’assessore regionale del Lazio al Lavoro, Claudio Di Berardino, parlando nella commissione competente della Pisana. “L’80% dei lavoratori coinvolti ha un’eta’ compresa tra i 26 e i 60 anni, quindi per noi e’ fondamentale nella ripresa, avere altri ammortizzatori sociali per accompagnarli nella fase del lavoro”, ha aggiunto Di Berardino.