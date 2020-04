Di Berardino: Cassa Integrazione, Regione Lazio prima per gestione domande

Roma – “Il Lazio e’ la regione di testa per autorizzazione delle domande di cassa integrazione in deroga lavorate e inviate all’Inps per la liquidazione. Da subito abbiamo creato un’apposita task force per gestire la mole di pratiche, tanto che non solo abbiamo da tempo inviato all’Inps le oltre 30 mila domande coperte dal primo decreto di riparto delle risorse assegnate dai ministeri del Lavoro e dell’Economia (144,4 milioni di euro), ma entro venerdi’ autorizzeremo anche tutte le pratiche relative al secondo riparto, che – come ci attendiamo- dovrebbe essere emanato a giorni”. Cosi’ in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Lazio.

“La conferma della bonta’ del nostro lavoro- sottolinea l’assessore- e’ riconosciuta anche dalle rilevazioni dell’Inps, che nel report aggiornato al 23 aprile stima un totale di domande decretate per il Lazio pari a 30.840 su un totale nazionale di 71.190. In altri termini, circa il 44% delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga riguarda aziende e i lavoratori della nostra regione.”

“È un primo importante risultato che testimonia l’impegno e il senso di responsabilita’ dimostrati nei confronti dei nostri cittadini in questo particolare momento di bisogno in cui la velocita’ per l’assegnazione dell’ammortizzatore sociale rappresenta un fattore importantissimo. Ora chiaramente continueremo il lavoro. La situazione aggiornata delle domande, al momento, e’ la seguente: abbiamo ricevuto 63.724 domande per un totale di 162 mila lavoratori. Al momento- conclude Di Berardino- l’impegno complessivo stimato e’ di 298,2 milioni di euro, di cui 144,4 gia’ assegnati col primo decreto di riparto”.