Di Berardino: contributo a rider per acquisto Dpi

Roma – “Pensiamo di poter dare ai rider rimasti in attivita’, che si iscrivono al portale della Regione Lazio, la possibilita’ di avere un contributo per l’acquisto delle protezioni e cosi’ lavorare in sicurezza”. Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro, Claudio Di Berardino, parlando in commissione Bilancio al Consiglio regionale del Lazio. Secondo quanto apprende l’agenzia Dire, lo stanziamento della Regione Lazio per questo intervento sara’ di circa 1,5 milioni di euro