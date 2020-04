Di Berardino: fino al 15 maggio Cassa Integrazione coperta

Roma – Con i provvedimenti emanati dal governo sulla cassa integrazione in deroga “abbiamo una copertura pari a 63 giorni lavorativi, quindi nove settimane, che partono dal 23 febbraio. Ma nella nostra regione non tutte le attivita’ si sono fermate il 23 febbraio, alcune sono andate avanti. Posso dire che con questa copertura la nostra realta’ del Lazio sara’ coperta intorno al 15 maggio”. Lo ha detto l’assessore regionale al Lavoro, Claudio Di Berardino, parlando nella commissione competente della Pisana. “Le attivita’ ricomprese nella cigd possono essere sospese, e quindi fare richiesta di cassa integrazione, fino alla data del 31 agosto- ha aggiunto Di Berardino- In merito alle ulteriori risorse che occorrono, il decreto del Governo che deve trovare altre risorse per la ripartenza e per gli ammortizzatori sociali deve prevedere una proroga che vada oltre il 31 agosto”.