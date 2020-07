Di Berardino: in cinque mesi dipendenti Lazio hanno perso 381 mln

Pescara – “Paragonando quello che e’ successo in questi primi 5 mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019, registriamo sul fronte della Cassa integrazione ordinaria, straordinaria, in deroga e con il Fis un incremento del 906% di cassa integrazione, passando da 13 milioni di ore a 134 milioni, con una perdita 16 milioni di giornate lavorate. I lavoratori hanno lasciato sul campo oltre 381 milioni di euro del loro reddito”. Lo ha detto l’assessore al Lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, in occasione della presentazione di quattro bandi sulla Ricerca.