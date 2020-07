Di Berardino: rafforzamento garanzia giovani, bene Unione Europea

Roma – “È un’ottima notizia quella che arriva da Bruxelles: la Commissione Europea infatti ha lanciato un pacchetto legislativo per sostenere l’occupazione giovanile e combattere l’aumento della disoccupazione. Tra le azioni previste vi e’ il rafforzamento della Garanzia Giovani – ribattezzata Bridge to Jobs, Ponte verso il lavoro – Programma dedicato ai giovani tra i 15 e 29 anni che non studiano, non lavorano e che non sono impegnati in percorsi di formazione.”

“Nella Regione Lazio, in cinque anni, la Garanzia Giovani ha coinvolto oltre 130 mila giovani, aiutando quasi 60mila di loro, fino ad oggi, a trovare un’occupazione. Ora piu’ che mai, con le difficolta’ innescate dalla pandemia, e’ necessario rafforzare le politiche attive del lavoro a favore dei giovani. Come istituzione crediamo che sia un preciso dovere investire su di loro, cercando di coinvolgere ragazze e ragazzi piu’ in difficolta’, a maggiore rischio di esclusione dal mondo lavorativo e sociale.”

“Un percorso che inizia dalla scuola e che deve continuare in proposte concrete e azioni ad hoc, anche prevedendo un Patto col mondo delle imprese e con le istituzioni formative e di ricerca, capace di includere formazione mirata all’occupazione e inserimento professionale. Un ringraziamento particolare dunque per il lavoro della Commissione, come Regione Lazio intendiamo unire sforzi e misure per garantire la formazione continua dei lavoratori adulti, affinche’ nessuno rimanga escluso. A noi, ora, il compito di far funzionare concretamente il Programma nella nostra regione”. Cosi’, in una nota, Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro e alla Formazione della Regione Lazio.