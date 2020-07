Di Berardino: ripresa scuole nel Lazio confermata il 14 settembre

Roma – “Con il tavolo di oggi si e’ chiuso il ciclo di incontri dedicato alla scuola in cui come assessorato al Lavoro e Scuola della Regione Lazio, congiuntamente a quello alla Mobilita’ e all’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio, abbiamo incontrato tutti gli attori istituzionali legati al mondo della scuola e alla ripresa delle attivita’ scolastiche, confermata per il 14 settembre.”

“In particolare sono state effettuati incontri in modalita’ webinar con i Comuni e le Province del Lazio, la Citta’ Metropolitana di Roma, i Municipi, i dirigenti scolastici, le organizzazioni sindacali, l’Anci e l’Upi, per un totale di oltre un migliaio di soggetti chiamati a partecipare. Un lungo lavoro iniziato a fine giugno in cui ci siamo confrontati su temi decisivi per una riapertura in piena sicurezza ed efficienza, a tutela sia degli studenti che di tutto il personale scolastico.”

“Tra gli obiettivi, quello di affrontare, coordinare e armonizzare i diversi servizi che ruotano attorno all’avvio delle attivita’ scolastiche, come il trasporto pubblico e quello per gli alunni con disabilita’; servizi resi estremamente problematici dalla necessita’ di prevedere le misure di distanziamento sociale. Il confronto e’ inoltre proseguito con il mondo della formazione professionale e degli Istituti di istruzione e formazione per accogliere anche le loro esigenze e dare la stessa attenzione a tutto l’universo legato all’istruzione”. Cosi’ in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio.