Di Berardino: task force per domande Cassa Integrazione lavora anche a Pasqua

Roma – Le 130 persone della task force messa su dalla Regione Lazio per lavorare le domande di richiesta di cassa integrazione in deroga per Covid 19 “lavorano anche di sabato e domenica, la sera e lo faranno anche in questo ponte pasquale, anche se gli uffici dell’Inps nel weekend sono chiusi”, ha spiegato l’assessore regionale al Lavoro, Claudio Di Berardino, parlando nella commissione competente della Pisana. L’esponente della Giunta ha sottolineato che “non c’e’ un tema di risorse. Il governo agisce per decreti di riparto: il secondo decreto ci sara’ la settimana dopo Pasqua e presumibilmente ce ne sara’ un terzo perche’ il ministro ha ribadito che nessun lavoratore colpito da cassa in deroga da covid restera’ escluso dall’ammortizzatore sociale”.