Di Cola-Cenciarelli: bene notizia discarica Roma, adesso sinergia per evitare emergenze

Roma – “La disponibilita’ mostrata dal Campidoglio sulla realizzazione di una discarica di servizio, in attesa di una vera prospettiva industriale e di chiusura del ciclo, e’ una vera novita’. Abbiamo sempre chiesto sinergia sul fronte dei rifiuti, tra tutte le istituzioni, perche’ la crisi della Capitale e’ un problema nazionale. Ma serviva un segnale di responsabilita’ dalla giunta Raggi”.

Cosi’ in una nota Natale Di Cola, segretario della Cgil di Roma e del Lazio, e Giancarlo Cenciarelli, segretario generale della Fp Cgil di Roma e del Lazio.

“Speriamo che si prosegua su questa strada e che ministero dell’Ambiente, Regione Lazio e Roma Capitale collaborino per superare la fase e progettare un futuro ancora possibile per la gestione pubblica del ciclo dei rifiuti nella citta’, che coniughi tutela ambientale e rapporto con i cittadini. Continuiamo a essere allarmati dalla situazione dei bilanci di Ama- aggiungono i sindacalisti- su cui invece non abbiamo segnali tranquillizzanti”.

“Su questo fronte, in attesa di poter capire quali sono i contenuti del prossimo piano industriale, senza un’uscita dall’impasse la situazione non migliorera’. Serve poi un impegno immediato per superare la fase di emergenza che rischiamo si abbatta sul territorio e un impegno straordinario per migliorare le condizioni di lavoro, perche’ senza un lavoro dignitoso non si offrono servizi di qualita’”.

“Quanto alle voci su uno sforzo economico diretto del Comune di Roma sull’impiantistica, aspettiamo una conferma, perche’ sarebbe il secondo segnale di inversione di tendenza. C’e’ urgenza di cambiamenti chiari, fatti tangibili sul rilancio di Ama”, concludono Di Cola e Cenciarelli.