Di Cola: Lazio Ambiente? Avremmo preferito multiutility

Roma – “Il futuro di Lazio Ambiente? Sarebbe stato meglio avere una multiutility, invece le scelte regionali sono state altre”. Cosi’ il segretario della Cgil Roma e Lazio, Natale di Cola, nel corso di un’audizione nella commissione competente del Consiglio regionale del Lazio. “Da tempo aspettavamo un momento per discutere il piano regionale dei rifiuti- ha aggiunto- Abbiamo alcune perplessita’, ad esempio riteniamo di difficile attuazione gli 8 punti e le azioni concrete per centrarli, a partire dagli obiettivi di raccolta differenziata. Li riteniamo esagerati. Le risorse pubbliche, inoltre, ci sembrano poche e notiamo la mancanza di riferimenti di tutela degli appalti. Infine un altro punto dolente riguarda gli Ato: non c’e’ nessuna clausola che obblighi i Comuni a costruirli”.