Roma – “Il Pd in Campidoglio dice che non appoggia un ‘Raggi Bis’. La nostra risposta e’ molto semplice: ‘Ma chi ve lo ha chiesto?’. Sembra la storia della volpe e l’uva… Rassegnatevi. La verita’ e’ che il Pd e’ perennemente in crisi e, come sempre, non sa come uscirne”. Lo scrive su Facebook il Movimento Cinque Stelle di Roma.