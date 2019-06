Di Cola: Tmb Rocca Cencia di nuovo stracolmo, bisogna fare in fretta per salvare Ama

Roma – “Continueremo a ripeterlo fino allo sfinimento: per pulire Roma e salvare AMA bisogna fare in fretta. Mentre assistiamo a continui rimpalli di responsabilita’ e a lungaggini. Il Tmb di Rocca Cencia e’ di nuovo stracolmo. E i lavoratori come troppo spesso accade operano ‘in quota’ movimentando i mezzi su montagne di rifiuti”. Cosi’ il segretario della Fp Cgil di Roma e del Lazio, Natale di Cola.

“Nel frattempo le strade sono piene di rifiuti e gli operai operano in condizioni sempre piu’ indecorose e inaccettabili, in un sistema che li ha condannati alla raccolta manuale dei cumuli. Virginia Raggi ci convochi come concordato la settimana scorsa per dare risposte sul futuro di AMA. Con il nuovo Cda bisogna aprire tutti i tavoli necessari per risolvere una crisi che rischia di assumere dimensioni senza precedenti”.