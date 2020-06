Di Maggio a Polizia Locale: con voi soluzioni innovative

Roma – “Nel corso degli anni ho avuto modo di affrontare realta’ diverse, fenomeni nuovi e inesplorati ancora privi di modelli operativi di contrasto, creando appositamente, insieme a Voi colleghe e colleghi, soluzioni innovative che hanno permesso al Corpo di distinguersi in numerose occasioni. Fra tutte, le attivita’ svolte nei campi nomadi, la lotta al degrado urbano, l’operazione al Quadraro, il contrasto alle molteplici forme di abusivismo”. È quanto scrive il comandante generale della Polizia di Roma Capitale, Antonio Di Maggio, in una lettera aperta in occasione del suo ultimo giorno di servizio.