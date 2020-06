Di Maggio: grazie a Raggi per fiducia

Roma – “Voglio ringraziare in primo luogo la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, per l’incarico affidatomi, per la fiducia accordata e per il Suo fondamentale contributo al rinnovamento del Corpo. Un ringraziamento a coloro che mi hanno affiancato in questo lungo percorso, i Vice Comandanti e i Dirigenti, i miei stretti collaboratori e tutti Voi che, comunque, mi avete sostenuto ed anche a chi ha onestamente contrastato le scelte assunte: valutare punti di vista differenti e’ sempre positivo”. È quanto scrive il comandante generale della Polizia di Roma Capitale, Antonio Di Maggio, in una lettera aperta in occasione del suo ultimo giorno di servizio.