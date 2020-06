Di Maggio: niente rinfresco per pensione, fondi in beneficienza

Roma – “In occasione dei saluti, solitamente, si organizza un rinfresco. A parte le difficolta’ attuali, relative all’esigenza di distanziamento, ho deciso di non organizzarlo, devolvendo le risorse necessarie all’Ufficio Assistenza del Corpo ed al nostro cappellano Massimo Cocci. Rendo pubblico questo gesto esclusivamente al fine di esortare tutti, in primo luogo i Dirigenti, a dar seguito a questa mia iniziativa che auspico possa diventare ricorrente nel tempo, per aiutare le famiglie ed i figli degli appartenenti al Corpo che si trovano in difficolta’”. È quanto scrive il comandante generale della Polizia di Roma Capitale, Antonio Di Maggio, in una lettera aperta in occasione del suo ultimo giorno di servizio.