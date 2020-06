Di Maggio: pensiero per colleghi scomparsi

Roma – “Ricordiamo tutti i nostri colleghi che non ci sono piu’: rappresentano la nostra memoria storica e ci trasmettono energia per il presente, tramite il loro ricordo indelebile che restera’ per sempre scolpito nelle nostre menti e nei nostri cuori, a partire dai territori in cui hanno operato. Come tutti i viaggi, anche questo giunge al termine, con orgoglio e con la profonda consapevolezza di avere agito seguendo sempre la stessa bussola: il bene della citta’ e della Polizia Locale, due anime dello stesso corpo. Un percorso carico di passione, dedizione ed entusiasmo, al servizio dei cittadini. Lo scorso anno ho avuto modo di conoscere il Generale Andrea Di Stasio, Comandante della Brigata Sassari, concludo come lui salutava sempre i suoi commilitoni: Forza Paris! Appunto, forza insieme!”. È quanto scrive il comandante generale della Polizia di Roma Capitale, Antonio Di Maggio, in una lettera aperta in occasione del suo ultimo giorno di servizio.