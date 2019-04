Di Maio: conto su vostro sostegno e su vostre donazioni, noi lontani da destra intollerante

Roma – Luigi di Maio sul blog delle stelle apre anche la raccolta fondi e l’invito al volontariato per le europee: “La nostra campagna sara’ capillare e contiamo su di te- scrive- su tutti gli iscritti, su tutti gli attivisti, su tutti i nostri sostenitori. Come sempre ci sara’ chi si dedichera’ ai banchetti, chi fara’ volantinaggio, chi aiutera’ con i palchi, chi ci sosterra’ con una donazione.

“Voi e solo voi siete i nostri finanziatori e siete gli unici a cui dobbiamo rendere conto -spiega Di Maio-. Non abbiamo lobby o multinazionali che ci supportano. E’ un punto d’orgoglio questo, un vanto che dobbiamo tenerci stretto. E spero che sarete in tanti a donare perche’ il MoVimento 5 Stelle continua a rifiutare qualsiasi forma di finanziamento pubblico”.

“Conto sul vostro sostegno- conclude Di Maio- per le esigenze della campagna, per le donazioni, per il nostro morale. So che come sempre non manchera’. Continuiamo per cambiare l’Italia. E anche l’Europa”.

DI MAIO: NOSTRO GRUPPO LONTANISSIMO DA DESTRA INTOLLERANTE

“Queste elezioni saranno importanti per l’Europa, ma anche per l’Italia. È tempo di cambiarla quest’Europa. Il MoVimento 5 Stelle fara’ un gruppo europeo nuovo, con forze politiche nuove e giovani, completamente svincolate dalle ideologie, lontanissima da quell’estrema destra intollerante che cresce e che onestamente mi preoccupa, ma anche da quella finta sinistra che fa gli interessi dei grandi evasori e non delle persone normali e che ha la colpa di aver fatto crescere la disuguaglianza in tutta Europa a livelli mai visti prima”.

Cosi’ il leader del M5S Luigi Di Maio, sul Blog delle Stelle. E conclude sul punto: “Bisogna cambiare tutto. Bisogna cambiare le politiche e bisogna cambiare le parole. Bisogna rimettere al centro delle politiche di tutta Europa i diritti sociali, l’ambiente, la lotta all’evasione, il sostegno alle piccole e medie imprese, la tecnologia e l’innovazione, il futuro”.