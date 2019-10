Di Maio: da piccolo volevo fare poliziotto, con Salvini per me è finita

Roma – “Quando ero piccolo volevo fare il poliziotto. Quando sono arrivato al liceo ho iniziato come rappresentante degli studenti. Ho iniziato col Movimento nel 2007 prima che fosse il Movimento 5 Stelle”. Lo racconta Luigi Di Maio, ospite del Maurizio Costanzo Show. “Da piccolo- aggiunge- giocavo con i miei cugini in cortile: bici, pallone, facevo un po’ di nuoto. Ho sempre giocato all’aria aperta, non c’erano ancora i videogiochi“, ma a calcio “non ero un granché”.

“PACE CON SALVINI? PER ME È FINITA”

Fare la pace con Salvini? “Non è una questione personale, io mi fido delle persone fino a prova contraria, poi però quando arriva la prova contraria per me può finire lì”, dice ancora Di Maio al Maurizio Costanzo show.

“MOLTO ORGOGLIOSO DI PREMIER CONTE”

“Rinunciare anche la seconda volta a fare il premier mi ha permesso di dare agli italiani un presidente del Consiglio come Giuseppe Conte, di cui sono molto orgoglioso”. Lo assicura Luigi Di Maio, ospite del Maurizio Costanzo Show.