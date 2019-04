Di Maio: Governo deve andare avanti, Salvini smentisca parole su ‘Repubblica’

Roma – “Io credo che il Governo debba andare avanti, l’unica cosa che non condivido e spero che non sia vero questa frase di Salvini che leggo su Repubblica: ‘Qui comando io'”.

“Io voglio dire una cosa chiara: qui comandano gli italiani e abbiamo sempre detto che governeremo questo paese con umilta’ e al servizio degli italiani, se fosse vera quella frase sarebbe grave perche’ uomini soli al Governo li abbiamo gia’ avuti con Renzi, con Berlusconi, ne abbiamo avuti abbastanza e hanno fatto danni” -spiega Di Maio-.

“Se fosse vero sarebbe una trasformazione di Salvini, non lo riconoscerei in una frase del genere quindi spero che la smentisca”. Lo dice il Vice premier e Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio ai microfoni di RTL 102.5 in diretta durante “Non Stop News”.