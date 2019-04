Roma – “L’Iva non aumentera’, spero che Tria sia stato frainteso: c’e’ un contratto di governo, ma prima c’e’ il rispetto per gli italiani. Noi non aumentiamo l’Iva per poi magari dire che abbiamo fatto la flat tax”. Lo dice il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, a margine della riunione di Unioncamere.