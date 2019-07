Di Maio: Lega corre rischio di isolare Italia, noi siamo stati responsabili

Roma – “Il rischio che sta correndo la Lega e’ quello di isolare l’Italia. Noi siamo stati responsabili”, ma adesso “il colmo e’ che Lega vuole anche il commissario europeo, ma se tu ti isoli e poi chiedi di nominare un leghista c’e’ qualche difficolta’”. Lo dice Luigi Di Maio, vicepremier e ministro a ‘Unomattina’ su Raiuno.

Poi aggiunge: “L’accusa che ci lancia la Lega di aver votato per Van der Leyen. La Lega sta mentendo, c’era un accordo per votarla in cambio del commissario. Poi hanno capito che non riuscivano ad avere il commissario e si sono ritirati. Noi non abbiamo votato per una poltrona”.