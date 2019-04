Di Maio: nessuno parla problemi famiglie, incontro con presidente associazioni familiari

Roma – “Sono giorni che sento parlare delle famiglie, di quelle tradizionali, di quelle arcobaleno, ma non c’e’ nessuno che parli dei problemi delle famiglie. Ecco perche’ stamattina ho incontrato il Presidente del Forum delle associazioni familiari, Gianluigi De Palo, il quale mi ha presentato una piattaforma di possibili interventi che ho accolto con piacere”. Lo scrive su facebook Luigi Di Maio, vicepremier e ministro.

In Italia, aggiunge, “oggi manca attenzione verso il ceto medio, dove e’ sempre piu’ difficile coniugare lavoro e famiglia, a causa di orari impossibili e stipendi troppo bassi. Questo frena la propensione ad avere figli. Come ho gia’ avuto modo di dire, fare un figlio deve essere un atto d’amore, non un sacrificio. Il bambino, quando nasce, deve avere tutto quello di cui ha bisogno e non possiamo lasciare le giovani coppie abbandonate al pensiero di potersi permettere o meno il necessario”.

“Ho ascoltato con interesse le proposte del Forum per migliorare il sistema degli assegni familiari e quelle tese alla creazione di un assegno per la natalita’- prosegue-. È importante lavorare su questo tema e non a caso vogliamo inserire nel Def un capitolo dedicato proprio alla famiglia. Poi possiamo aprire tutti i dibattiti del mondo su cosa la famiglia debba essere, ma prima concentriamoci sui problemi”.