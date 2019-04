Di Maio: noi sempre da parte legalità, su Raggi sceneggiata mediatica

Roma – “Abbiamo sempre agito rispettando un punto, un principio: la legalita’! Siamo sempre stati coerenti su questo. Lo abbiamo dimostrato anche recentemente a Roma. Siamo nati sulla questione morale e gli indagati per corruzione o per aver preso mazzette e tangenti no, non possiamo accettarli. Siamo entrati per cambiare le cose, non per lasciarle cosi’ come sono”. Lo dice Luigi Di Maio in un post su facebook.

“Mi auguro che la Lega lo abbia capito. Perche’ quella di ieri su Virginia Raggi e’ stata una vera e propria sceneggiata mediatica. Tra l’altro, sempre ieri sera, a pochi giorni dallo scandalo sulla sanita’ che ha travolto il Pd in Umbria, ho avuto la fortuna di ascoltare il nuovo segretario del Pd dire che quando un politico e’ indagato, deve dare delle spiegazioni ai cittadini. Sono piu’ che d’accordo, peccato pero’ che ancora stiamo aspettando le sue di spiegazioni… Vedete, la legalita’, l’etica, la questione morale in politica hanno anche un prezzo, a volte, e un peso. Noi, questo peso, sappiamo sostenerlo. Noi questi valori li abbiamo sempre difesi. E continueremo a farlo. A testa alta e con orgoglio”.