Di Maio: situazione libica preoccupa ma no a intervento militare, non commetteremo errori passati

Roma – “La situazione in Libia preoccupa, ma non servono certo prove di forza, bensi’ occorre concentrarsi sulla sicurezza dell’Italia, dell’area e delle nostre aziende, supportando il piano delle Nazioni Unite. Gia’ abbiamo sperimentato in passato come certe scelte folli abbiano finito per condizionare i nostri equilibri interni con un aumento dei flussi migratori e un incremento del traffico di esseri umani”.

Lo scrive su Facebook il vice premier Luigi Di Maio assicurando che “l’Italia, con noi al governo, non ripetera’ quegli errori. Escludiamo del tutto ogni possibile intervento miliare in Libia, ne’ oggi ne’ mai, cosi’ come escludiamo ogni possibile sostegno, anche indiretto, ad altri Paesi”.

“Nel 2011- ricorda- qualcuno bombardo’ di sua iniziativa, si prese il petrolio lasciando al nostro Paese il peso insostenibile di una nuova emergenza, quella migratoria. Questo, ve lo assicuro, non accadra’ piu’. No a una Libia bis, si’ a un processo di pacificazione che sia inclusivo e intra-libico. Grazie ai nostri militari a Misurata per il grande supporto che da tempo offrono alla popolazione locale”, conclude il capo politico del M5S.