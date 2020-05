Di Pillo: Lega contraria a misure per litorale, preferisce spiagge affollate?

Roma – “La Lega e Bordoni vogliono gli affollamenti sul mare di Roma? Il consigliere Bordoni critica le misure di contenimento sul litorale di Roma ma in realta’ non si accorge che le sue proposte mettono a rischio l’incolumita’ dei cittadini. Vuole forse che tutta la provincia di Roma – circa 5 milioni di persone – invada insieme il lungomare di Ostia? La Lega, insomma, proporrebbe di lasciare tutto come prima in un momento di emergenza. Questo ci lascia allibiti e dimostra come certi partiti siano disposti a tutto pur di attaccare questa amministrazione”. Lo scrive su Facebook la presidente del X Municipio di Roma, Giuliana Di Pillo.

“Le vittime di questo virus sono decine di migliaia in Italia e l’esponente di Forza Italia passato alla Lega dovrebbe pensare alla salvaguardia della salute pubblica in questo momento. Altro che scarsa comprensione della fase 2 da parte dell’amministrazione, qui si tratta di non tutelare chi abita sul mare- sottolinea Di Pillo- L’amministrazione mettera’ in campo misure utili e di buonsenso. Chissa’ come la pensano i cittadini del litorale a cui ha chiesto con veemenza i voti per sedere in Consiglio comunale?”.