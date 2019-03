Roma – “È presto per dire quanto rimarra’ fermo l’impianto. Possono essere un po’ di giorni come anche settimane. Ci siamo attivati insieme ad Ama, ai vertici competenti, per capire l’entita’ del danno”. A dirlo Daniele Diaco, presidente M5s della commissione capitolina Ambiente, a margine di una visita nell’impianto Tmb di Rocca Cencia, danneggiato la notte scorsa da un incendio.