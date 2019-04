Diaco: lupa non è morta, inviata semplicemente a Servizio Giardini per restauro

Roma – “Povera Lupa, costretta a ‘toccare ferro’ contro un funerale farloccamente annunciato da qualche organo di stampa. La scultura verde di piazza Venezia, infatti, non e’ morta, cosi’ come risulta fantasiosa e non veritiera la ridicola e leggendaria ‘maledizione di Spelacchio’. Piu’ semplicemente, la Lupa e’ stata condotta presso il Servizio Giardini del dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale per il restauro della base e per essere sottoposta a periodici interventi fitosanitari e agronomici necessari per le composizioni in vaso”.

“Normali, fisiologiche operazioni di routine che hanno immotivatamente indotto a ricostruzioni surreali e non corrispondenti alla realta’ -prosegue Diaco-. Non appena gli interventi saranno ultimati, la Lupa tornera’ al proprio posto, a beneficio dei tanti cittadini e visitatori che frequentano il Centro cittadino”. Lo scrive su Facebook il presidente della commissione Ambiente di RomaCapitale, Daniele Diaco (M5S).