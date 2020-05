Diaco: traffico illecito rifiuti, bene arresti

Roma – “Ottime notizie. Leggiamo in queste ore che le forze dell’ordine avrebbero eseguito ben 27 arresti, tra Roma e Latina, per traffico illecito di rifiuti. In attesa di saperne di piu’, ci complimentiamo con tutti gli agenti dei Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale attualmente in azione. Un bel colpo a chi lucra sulla salute dei cittadini e dell’ambiente”. Lo scrive su Facebook il presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale, Daniele Diaco (M5S).

“25 milioni di euro l’anno per distruggere l’ambiente. Stando agli ultimi aggiornamenti sulla vicenda dei 27 arresti per smaltimento illecito di rifiuti, tanti erano i soldi che guadagnava un’azienda di Cisterna di Latina per le sue attivita’ criminali”, aggiunge poi Diaco in un post successivo. “Si trattava di ricevere dal territorio di Roma e Latina qualsiasi tipo di materiale, urbano o speciale, pericoloso e non, persino avanzi di roghi tossici illegali, dichiararlo come generico ‘rottame’ e smaltirlo nel modo piu’ conveniente per loro. E piu’ dannoso per tutti noi. Per fortuna ora questa terribile macchina, che aveva a disposizione decine di autocarri e conti correnti da milioni di euro, e’ stata fermata. Grazie ancora alla Dda di Roma e a tutte le forze coinvolte nelle indagini: non dobbiamo mai abbassare la guardia contro il racket dei rifiuti”, conclude il presidente della commissione capitolina Ambiente.