Diaco: traffico illecito rifiuti smascherato grazie a Vigili

Roma – “Furgoni truccati e traffici illeciti nella Roma del coronavirus. Sembra la sinossi di un film, ma e’ ordinaria amministrazione per la nostra Polizia locale del I Gruppo Centro, che in piena via del Corso ha notato un furgone con scritto ‘Sanificazioni e disinfezioni’ fermo in sosta vietata. Gli agenti, avvicinatisi al mezzo (immaginiamo anche con qualche remora, visto il servizio fondamentale che sembrava offrire di questi tempi) e aperto il portellone, hanno invece scoperto una realta’ ben diversa: altro che disinfettanti, il furgone era carico di calcinacci e vari materiali edilizi pronti a essere smaltiti illegalmente. Per il conducente e’ scattata una multa di 3mila euro piu’ sequestro del mezzo (tra l’altro anche privo di assicurazione), e ulteriori accertamenti sono al vaglio degli agenti. Noi li ringraziamo per il loro lavoro, e per questo lieto fine in favore della legalita’ e dell’ambiente”. Lo scrive su Facebook il presidente della commissione Ambiente di Roma Capitale, Daniele Diaco (M5S).