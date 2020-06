Diario: assegnazione spazi sportivi scuole ora più semplice

Roma – “Procedure piu’ semplici e rapide per l’assegnazione degli spazi sportivi presenti nelle scuole. L’Assemblea capitolina ha approvato con 32 voti a favore la proposta che rendera’ possibile sfruttare i campetti e le palestre scolastiche che si renderanno disponibili in futuro. Segnalo con piacere che la proposta e’ stata sostenuta dai voti non solo dal Movimento 5 Stelle ma anche da quelli del Partito democratico, su giusta indicazione del consigliere Corsetti, che ha dimostrato di valutare la proposta senza preconcetti, riconoscendone il valore positivo. A sorpresa, invece, non hanno votato favorevolmente le destre (Fratelli d’Italia e Lega) e la consigliera Celli. Ritengo un errore questa loro decisione e ci tengo ad informare di questo le Asd che seguono le politiche sportive di Roma Capitale, in modo che possano valutare l’operato dei rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni”. Lo scrive su Facebook il presidente della commissione Sport di Roma Capitale, Angelo Diario (M5S).