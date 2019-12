Diario: a Cerroni no lavori, ma neanche discriminazioni

Roma – “A Manlio Cerroni nessuno vuole fare favori rispetto ad altri, ma neppure discriminazione rispetto ad altri. Le soluzioni a cui dobbiamo guardare, secondo me, prescindono dai soggetti ai quali eventualmente sono correlati. Io faccio un discorso ipotetico: se ipoteticamente l’unico privato al mondo per consentire a Roma la chiusura del ciclo fosse Manlio Cerroni, non potrebbe essere che quella la soluzione”. Cosi’, parlando a Radio Radio, il consigliere comunale M5S, Angelo Diario.

“Una soluzione pragmatica che avrebbe del clamoroso? Assolutamente si’, soprattutto dal punto di vista giornalistico clamoroso concordo, probabilmente talmente pragmatica che poi potrebbe anche non essere la soluzione scelta- spiega Diario- Io parlo per me stesso che sono molto pragmatico in effetti pero’ saremo poi in 28 consiglieri piu’ i presidenti di municipio quindi insomma bisogna vedere se il pragmatismo avra’ la meglio su altre considerazioni”.

Intanto la Regione Lazio ha adottato il nuovo piano rifiuti in Giunta e Ama ha illustrato alla sindaca Raggi le linee guida del nuovo piano industriale, che contengono una discarica e, per la chiusura completa del ciclo di gestione, anche un termovalorizzatore. “Il Piano Rifiuti regionale sembra prevedere un sub-ambito Roma secondo me e’ un errore, pero’ se la Regione dovesse decidere di indicare il sub-ambito Roma e quindi imporre sostanzialmente a Roma di essere autosufficiente, e’ chiaro che a quel punto l’impiantistica diventa necessaria ed urgente.”

“Per questo motivo la bozza di piano industriale anticipata in questi giorni sui giornali personalmente non mi trova contrario. Purtroppo la citta’ la viviamo tutti e lo vediamo che e’ sommersa di rifiuti. Non posso negare di trovare il marciapiede ostruito dai rifiuti accompagnando i bambini a scuola i bambini”. Una posizione chiara, quella di Diario, che rischia di cozzare con quella di una parte della maggioranza e della stessa sindaca: “Se la sindaca sa che la penso cosi’? Si’ certo- ha concluso Diario- Per quanto mi riguarda spero che la soluzione pragmatica abbia la meglio”.