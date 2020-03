Direzione Capitolina: Monte Carnevale, no a discarica

Roma – La direzione Rifiuti di Roma Capitale esprimera’ parere negativo al progetto di realizzazione della discarica di rifiuti urbani a Monte Carnevale. Il direttore Laura D’Aprile lo ha detto nella sua audizione in commissione bicamerale Ecomafie, dopo avere ricordato il no della sua direzione anche al progetto della Ngr (comunque autorizzato dalla Regione) di una discarica di inerti e fanghi nella ex cava a due passi da Malagrotta.

“Se c’e’ una motivazione tecnica, e per noi c’e’, per cui abbiamo rilasciato parere negativo nel primo procedimento della Regione Lazio (quello sull’autorizzazione della discarica di inerti, ndr), all’esito degli approfondimenti istruttori richiesti dalla delibera della Giunta Capitolina del 31 dicembre (quella in cui viene individuata la ex cava di Monte Carnevale per realizzare la discarica di Roma, ndr) la direzione non ha fatto altro che confermare le proprie valutazioni negative gia’ fornite nel precedente procedimento regionale- ha aggiunto D’Aprile- Per noi li’ c’e’ un’attivita’ di recupero ambientale da portare avanti”.