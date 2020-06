Direzione Salute: interessante uso medici generali per liste d’attesa

Roma – Utilizzare quei medici di medicina generale che hanno specifiche competenze specialistiche per sfoltire le liste d’attesa. La Regione Lazio sta lavorando in questo senso, come ha confermato Gianni Vicario, membro della direzione Salute e Politiche sociali, rispondendo nella commissione regionale competente alla proposta avanzata da Fimmg Lazio e Sim Lazio. “Stavamo prendendo in considerazione questo elemento anche prima dell’emergenza Covid- ha detto- E’ interessante, anche se ci sono problemi di tipo normativo e contrattuale da risolvere. Ma ne siamo convinti, tant’e’ che, grazie a fondi sulle tecnologie che possono essere acquistate dalle Regioni e poi messe a disposizione dei medici di medicina generale (come ecografi portatili, elettrocardiografi, spirometri etc.), la Regione ha fatto un programma di acquisto di tecnologie per supportare i medici di medicina generale a svolgere funzioni anche specialistiche. Resta il problema della refertazione della visita”.