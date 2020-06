Direzione Salute: lontani da piattaforme efficienti telemedicina

Roma – “Abbiamo avuto un’accelerazione sulla telemedicina e la teleassistenza ma siamo ancora lontani dall’avere piattaforme pienamente efficienti. Lazio Advice permette televisita e forme di teleassistenza ma e’ tutto da migliorare ed evolvere”. Lo ha detto Gianni Vicari, membro della direzione Salute e Politiche sociali della Regione Lazio, parlando in audizione nella commissione regionale competente. “Domani ci sara’ un incontro tra la direzione e un sottotavolo delle organizzaizoni sindacali mediche per riprendere l’attivita’ sul fascicolo sanitario elettronico, che puo’ diventare strumento importante anche per la medicina generale”. Infine, “e’ prevista- ha concluso vicario- l’attivazione di un tavolo con i sindacati per discutere sulle modalita’ e l’organizzazione della prossima campagna di vaccianzione antinfluenzale”.