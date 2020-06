Direzione Salute: nel Lazio su tamponi stesso problema altre Regioni

Roma – “All’inizio ci sono state grandi difficolta’ sui tamponi ma non ci risulta che Regione Lazio in questa fase abbia problematiche diverse da altre Regioni. Non siamo sotto rispetto ad altre Regioni italiane come tempi di risposta o numero di tamponi effettuati”. Lo ha detto Gianni Vicario, membro della direzione Salute e Politiche sociali del Lazio, replicando in commissione regionale Sanita’ alle parole degli esponenti della Fimmg Lazio e dello Smi Lazio sul tema dei ritardi nella somministrazione dei tamponi.