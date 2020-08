Discarica abusiva Foro Italico. Del Bello: “Servizi sociali e alloggio per le persone in difficoltà”

“Sono 12 le persone che da molti anni vivono nell’insediamento di via del Foro Italico, famiglie con figli che frequentano le nostro scuole.

Alcune di loro sono malate, altre si trovano in uno stato di profonda fragilità fisica e psicologica.

In queste lunghe giornate abbiamo valutato attentamente la loro condizione, le loro necessità e lavorato intensamente per predisporre e per avviare un percorso di integrazione sociale che preveda anche la loro ricollocazione alloggiativa”.

Lo dichiara la presidente del Municipio Roma II Francesca Del Bello nella giornata in cui sono stati avviati i primi interventi di bonifica e la rimozione dei rifiuti e dei detriti dell’area a ridosso della sponda del Tevere, dove insiste una discarica abusiva.

“Il Municipio, con il sostegno della Sala Operativa sociale, è stata la prima istituzione a farsi carico delle persone. Le famiglie rimarranno in quell’area per qualche giorno ancora, prima di essere trasferite in alloggi messi a loro disposizione, soluzione temporanea da noi predisposta, per quanto la gestione dell’emergenza abitativa non sia di competenza municipale. Insieme a questo sono stati attivati i servizi sociali che si prenderanno cura di ciascuno di loro e li seguiranno nel percorso di inclusione”.

“In questi momenti – conclude la Presidente – bisogna lavorare per superare il conflitto tra le ragioni della legalità, della salute e dell’umanità e per riuscire a conciliarle mettendo sempre al centro dell’agire politico il benessere le persone. Questo è quello che il nostro Municipio ha fatto e che continuerà a fare nelle prossime settimane”.