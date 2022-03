Discarica Magliano, Valeriani: su compatibilità ambientale non si torna indietro

Roma – Sul parere positivo di compatibilità ambientale della Regione Lazio per la trasformazione della discarica di Magliano Romano da inerti a rifiuti urbani non si può tornare indietro.

L’assessore ai Rifiuti, Massimiliano Valeriani, parlando alle commissioni congiunte Trasparenza e Rifiuti della Pisana ha spiegato perché anche una modifica alla legge regionale 27 del 1998 (quella sui rifiuti), chiesta dai sindaci dei comuni dell’area Tiberina-Flaminia-Cassia e finalizzata di fatto a scongiurare la conversione dell’impianto, non potrebbe cambiare quanto già deciso in conferenza dei servizi rispetto al progetto presentato dalla società Idea 4 per ospitare circa 900mila tonnellate di scarti del trattamento dei rifiuti indifferenziati.

Il punto sollevato dai sindaci è relativo al fatto che la discarica di rifiuti speciali non pericolosi sarebbe un nuovo impianto rispetto alla discarica di inerti esistente, autorizzata e in esercizio e la conversione sarebbe di fatto impossibile perché scatterebbero dei vincoli inconciliabili col progetto di trasformazione.

E in questo senso si erano fatti forti di una prima interpretazione (poi cambiata) del direttore della direzione regionale Ambiente, Vito Consoli, che la scorsa estate aveva sostenuto che la discarica di rifiuti urbani non pericolosi andava considerata come nuovo impianto. Tuttavia, il piano regionale dei rifiuti approvato nel 2020 stabilisce che gli impianti in esercizio trasformati non vanno considerati nuovi impianti.

“Se l’obiettivo è mettere in discussione una parte del procedimento che si è già conclusa, attraverso questa interpretazione autentica, ricordo- ha detto Valeriani- che la Valutazione di impatto ambientale si è già conclusa e se anche venisse adottata una norma interpretativa autentica, questa non avrebbe effetto retroattivo”.

Secondo l’assessore “l’unica cosa che andrebbe fatta non è un intervento ad hoc, ma eventualmente cambiare il piano rifiuti sottoponendolo nuovamente a Vas (valutazione ambientale strategica che solitamente dura circa un anno, ndr)”.

Inoltre Valeriani ha rivendicato che la previsione del piano regionale dei rifiuti che non tratta come impianti ex novo quelli oggetto di riconversione o trasformazione “è stata presa in considerazione dalle opposizioni, non dalla giunta, ed è stata votata favorevolmente anche dalla maggioranza perché era giusta. E lo era perché nel nostro territorio abbiamo una carenza maledetta di impianti e quel meccanismo di non considerare come impianti ex novo quelli in esercizio, e quindi non devono avere una procedura autorizzatoria come quella prevista per gli impianti da realizzare di sana pianta, ci è sembrata una cosa ragionevole”.

Sul rischio che quella di Magliano Romano possa diventare sostanzialmente la discarica di Roma, l’esponente della Giunta regionale ha ricordato che “il Comune di Roma ha deciso di chiudere il ciclo dei rifiuti completamente dentro il proprio ambito comunale e lo abbiamo costretto noi, avendo approvato un piano regionale dei rifiuti che obbliga la Capitale in questo senso. Mi auguro, inoltre, che a breve la legge sugli Egato che stiamo portando in Aula rafforzerà questo elemento. Quindi se c’è qualcuno che sta difendendo la Provincia da Roma questa è proprio la Regione”.

Valeriani ha sottolineato anche lo stato di forte criticità che il Lazio sta vivendo sul fronte dello smaltimento dei rifiuti: “Viviamo una condizione drammatica. Perché in questo momento nel nostro territorio è operativa solo la discarica di Viterbo, che sta accogliendo i rifiuti di tutta la regione, e che la discarica di Albano (attualmente sequestrata e chiusa, ndr), con tutte le vicissittudini che ha avuto, in questi mesi è servita a dare sfogo a Roma e a quasi tutti i comuni della Provincia. Pertanto, avendo bloccato questa discarica, i comuni di Castelnuovo e Fiano che utilizzavano questo impianto hanno il problema di dove portare a smaltimento i rifiuti”. (Agenzia Dire)