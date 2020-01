Discarica Monte Carnevale, comitati: protesta in Regione a febbraio

Roma – “Ieri sera il Consiglio del Comitato Valle Galeria Libera si e’ riunito per decidere le prossime azioni da affrontare. La prossima Manifestazione sara’ direttamente al Consiglio Regionale del Lazio, la data sara’ per i primi giorni di febbraio. Non appena avremo l’autorizzazione della Questura, sara’ nostra premura comunicare la data per dare modo ai cittadini di organizzarsi”. E’ quanto si legge in una nota del Comitato Valle Galeria Libera.