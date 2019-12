Discarica Tragliatella, Ghera-Visconti: Raggi spara a caso

Roma – “Tragliatella, nel territorio del quattordicesimo municipio non è zona idonea per la costruzione di una discarica, il Sindaco Raggi non può pensare di risolvere l’emergenza, per la quale di fatto è stata commissariata da Zingaretti, con la logica pessima delle discariche, buttate a caso in quartieri in crescita, dove tra i tanti problemi, i molti terreni agricoli di pregio rappresentano un punto di forza per decine di migliaia di residenti.” A dichiararlo in una nota congiunta gli esponenti di Fratelli d’Italia, Fabrizio Ghera capogruppo in regione Lazio e Marco Visconti delegato all’ambiente capitolino.

“Fratelli d’Italia è pronta a dare battaglia in tutte le sedi istituzionali, affinché questa ipotesi scellerata non passi e siamo pronti a scendere in piazza al fianco dei cittadini di questo quadrante. Roma -concludono- non è a disposizione per costituire, ad oltranza, la Capitale dell’arretratezza e del fallimento delle Politiche Ambientali nel mondo, con la raccolta differenziata peraltro in caduta libera, per mano di una amministrazione assente e ignorante”.