Roma – Operatori ecologici raffigurati come supereroi nel disegno di alcuni bambini, in una Roma deserta ai tempi del Coronavirus. Questa piacevole sorpresa ha accolto un addetto Ama della zona 5C, che ieri notte stava svolgendo il servizio di raccolta differenziata ‘porta a porta’ presso un’utenza domestica nel IV Municipio di Roma. Il disegno era affisso, in segno di ringraziamento per il lavoro svolto anche in questo periodo cosi’ difficile, sul cancello di un condominio in viale Marx. “Grazie ai super operatori ecologici”, si legge nel cartello firmato dai piccoli Marco e Laura, che accanto hanno disegnato un grande cuore, un super gattino volante, un furgoncino aziendale nell’atto di svuotare un contenitore, l’operatore ecologico e un bidoncino per i rifiuti. Il disegno e’ stato condiviso con gli altri lavoratori della sede operativa di zona di via Alberini, dove e’ ora conservato.