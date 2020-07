Dl Semplificazione, Verdi: in piazza contro Roma-Latina e Cisterna-Valmontone

Roma – “Raccogliamo l’appello dei Comitati No Corridoio Roma-Latina per ribadire che semplificazione non puo’ essere devastazione. Domani, mercoledi’ 15 luglio, dalle ore 14.30 saremo, quindi, presenti con le nostre bandiere al presidio in Piazza di Porta Pia, nei pressi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per ribadire la nostra contrarieta’ all’autostrada Roma-Latina e alla bretella Cisterna-Valmontone. Ancora una volta, si sta utilizzando l’alibi dell’emergenza dettata dalla pandemia per avviare politiche aggressive e non compatibili con l’ambiente, dando il via libera a cementificazione e aggressione del territorio”. Saranno presenti i due co-portavoce dei Verdi del Lazio, Nando Bonessio e Laura Russo, i due co-portavoce dei Verdi di Roma, Silvana Meli e Guglielmo Calcerano.