Domani presentazione Memorial ‘Dino Viola’: il 20 partita inaugurale con l’AS Roma

Roma – Domani, martedi’ 14 maggio, presso la sala Consiliare del Municipio VIII di Roma, in via Benedetto Croce 50, alle ore 17.30, verra’ presentata la XIX edizione del Memorial ‘Dino Viola’ di calcio giovanile, organizzato dalla Time Sport Roma Garbatella, promosso dall’Unione Sportiva delle Acli di Roma, in collaborazione con il Municipio Roma VIII, My Soccer Player e Bardi Edizioni. Alla presentazione parteciperanno: Amedeo Ciaccheri, presidente del Municipio Roma VIII, Paolo Anedda, presidente Time Sport Roma Garbatella, Luca Serangeli, presidente dell’Us Acli Roma, Francesca Alessandro, direttore amministrativo Lilt Roma.

Il Memorial ‘Dino Viola’ vedra’ la partecipazione di oltre 200 ragazzi nati nel 2005 che si affronteranno in tre gironi da tre squadre ciascuno. Tutte le partite verranno disputate presso il campo Rocco Picarella, in via Mario Ageno snc a Roma; la partita inaugurale si giochera’ lunedi’ 20 maggio alle ore 16 tra la Time Sport Roma Garbatella e la Roma. Le altre squadre che parteciperanno al torneo sono: Atletico 2000, Romulea, Fonte Meravigliosa, Jem’s, Campus Eur, Ladispoli e Petriana Calcio.

“È con grande orgoglio che ci accingiamo ad organizzare- dichiara Paolo Anedda, presidente della Time Sport Roma Garbatella- per l’ennesima volta un trofeo dedicato a una figura di spicco che ha regalato tanta gioia e sorrisi ai cittadini romani, affermandosi non solamente per i risultati sportivi ma anche e soprattutto per quelli etici e morali. Il legame con la famiglia e’ durato nel tempo: vedere ogni anno bambini di tutti i colori correre e giocare e’ la migliore maniera per ricordare Dino Viola. Ringrazio il presidente Amedeo Ciaccheri e l’intero Municipio VIII che ci ha voluto affiancare in questa edizione, cosi’ come la Bardi Edizioni e la My Soccer Player, main-sponsor del Memorial. Che vinca il migliore”.

“Un appuntamento- dichiara Luca Serangeli, presidente dell’Us Acli Roma- ormai tradizionale che coinvolge tantissimi giovani, che ricorderanno una delle figure piu’ importanti del calcio romano e italiano, incarnando i valori fondamentali e piu’ sacri dello sport. Sono convinto che come nelle edizioni precedenti questo torneo sara’ un’occasione per questi ragazzi di divertirsi e di coltivare la loro passione in maniera sana”.